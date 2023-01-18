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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Требования рф к Украине отказаться от оккупированных территорий мешают началу переговоров - Блинкен

Киев • УНН

 • 551129 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В США считают, что требования рф к Украине учесть якобы «новые территориальные реалии» являются вредоносными и не позволяют начать налаживание мирного переговорного процесса. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции накануне, передает УНН.

Требования рф к Украине отказаться от оккупированных территорий мешают началу переговоров - Блинкен

Цитата

«Был нарратив, который россияне пытались протолкнуть в течение многих недель и многих месяцев, что они заинтересованы в дипломатии в Украине, а мы нет. Это, конечно, абсолютно неправда, но я думаю, что вам стоит только взглянуть на собственные слова путина в недавнем разговоре с президентом Турции Эрдоганом, в которых он говорит, что пока Украина не примет "новые территориальные реалии", как он сказал, нечего вести переговоры. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территория, которую россия захватила силой, она не вернется, не о чем вести переговоры. Это, конечно, само по себе не позволяет стартовать», - рассказал Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерен провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет положить конец войне, которую развязала россия.

Он подчеркнул, что страна-агрессор должна предстать перед трибуналом по делам о военных преступлениях, прежде чем его страна начнет прямые переговоры с москвой.

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