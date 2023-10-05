Зеленский назвал события в США "политическим штормом" и призвал Европу не прятать паруса

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в США происходит "политический шторм", и отметил, что Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а работать вместе, защищать ценности и общее с США пространство свободы. Об этом он сказал во время выступления на инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.