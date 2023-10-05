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Зеленський назвав події в США "політичним штормом" та закликав Європу не ховати вітрила

Зеленський назвав події в США "політичним штормом" та закликав Європу не ховати вітрила

Київ • УНН

 • 973095 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в США відбувається "політичний шторм", та зазначив, що Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а працювати разом, захищати цінності та спільний зі США простір свободи. Про це він сказав під час виступу на інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Щодо політичних штормів. Я впевнений в Америці, впевнений – це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з президентом Байденом, спілкувався з конгресменами. Обидві партії, обидві палати абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що росія та інші вороги нашого способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів», - сказав Зеленський.

Він заявив, що у Європі мають бути готові.

«Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. Тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час: працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи. Саме в такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і в час безпекових викликів та турбулентності, – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить збільшувати допомогу Україні незалежно від політичної ситуації в США.

Українські Національні Новини

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