Зеленський назвав події в США "політичним штормом" та закликав Європу не ховати вітрила

Цитата

«Щодо політичних штормів. Я впевнений в Америці, впевнений – це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з президентом Байденом, спілкувався з конгресменами. Обидві партії, обидві палати абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що росія та інші вороги нашого способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів», - сказав Зеленський.

Він заявив, що у Європі мають бути готові.

«Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. Тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час: працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи. Саме в такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і в час безпекових викликів та турбулентності, – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить збільшувати допомогу Україні незалежно від політичної ситуації в США.