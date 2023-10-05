Зеленський назвав події в США "політичним штормом" та закликав Європу не ховати вітрила
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в США відбувається "політичний шторм", та зазначив, що Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а працювати разом, захищати цінності та спільний зі США простір свободи. Про це він сказав під час виступу на інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент УНН.
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«Щодо політичних штормів. Я впевнений в Америці, впевнений – це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з президентом Байденом, спілкувався з конгресменами. Обидві партії, обидві палати абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що росія та інші вороги нашого способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів», - сказав Зеленський.
Він заявив, що у Європі мають бути готові.
«Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. Тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час: працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи. Саме в такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і в час безпекових викликів та турбулентності, – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.
Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить збільшувати допомогу Україні незалежно від політичної ситуації в США.