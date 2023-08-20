Зеленский назвал вооружение которого не хватает ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине не хватает ПВО, современной бронированной техники и артиллерийских снарядов. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.
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«Недостаточно ПВО, мы это с вами понимаем и весь мир осознает, это факт. Потому что если бы было достаточно, то не «прилетало» бы, или «прилетало» бы, но не убивало людей», - рассказал Зеленский.
По его словам, Украина будет стараться по крайней мере уменьшить риски в этом году.
«Действительно, что касается современной бронированной техники, то ее не хватает. Третья история над которой мы работаем – это артиллерийские снаряды. Их всегда будет мало», - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский сообщал, что без дальнобойного оружия украинской армии сложно не только продвигаться на поле боя и освобождать территории от российских оккупантов, но и обороняться, так как у оккупантов остается преимущество в дистанции.