Зеленский назвал вооружение которого не хватает ВСУ

Цитата

«Недостаточно ПВО, мы это с вами понимаем и весь мир осознает, это факт. Потому что если бы было достаточно, то не «прилетало» бы, или «прилетало» бы, но не убивало людей», - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина будет стараться по крайней мере уменьшить риски в этом году.

«Действительно, что касается современной бронированной техники, то ее не хватает. Третья история над которой мы работаем – это артиллерийские снаряды. Их всегда будет мало», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что без дальнобойного оружия украинской армии сложно не только продвигаться на поле боя и освобождать территории от российских оккупантов, но и обороняться, так как у оккупантов остается преимущество в дистанции.