Зеленський назвав озброєння якого не вистачає ЗСУ

Цитата

«Недостатньо ППО, ми це з вами розуміємо і весь світ усвідомлює, це факт. Тому що якби було достатньо, то не «прилітало» б, або «прилітало» б, але не вбивало людей», - розповів Зеленський.

За його словами, Україна буде намагатися принаймні зменшити ризики в цьому році.

«Дійсно, що стосується сучасної броньованої техніки, то її не вистачає. Третя історія над якою ми працюємо – це артилерійські снаряди. Їх завжди буде мало», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що без далекобійної зброї українській армії складно не тільки просуватися на полі бою та звільняти території від російських окупантів, а й оборонятися, бо в окупантів залишається перевага в дистанції.