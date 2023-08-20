Зеленський назвав озброєння якого не вистачає ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні не вистачає ППО, сучасної броньованої техніки та артилерійських снарядів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Недостатньо ППО, ми це з вами розуміємо і весь світ усвідомлює, це факт. Тому що якби було достатньо, то не «прилітало» б, або «прилітало» б, але не вбивало людей», - розповів Зеленський.
За його словами, Україна буде намагатися принаймні зменшити ризики в цьому році.
«Дійсно, що стосується сучасної броньованої техніки, то її не вистачає. Третя історія над якою ми працюємо – це артилерійські снаряди. Їх завжди буде мало», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що без далекобійної зброї українській армії складно не тільки просуватися на полі бою та звільняти території від російських окупантів, а й оборонятися, бо в окупантів залишається перевага в дистанції.