Зеленский направит НАТО предложения к формату расширенного партнерства с Украиной

"Наши действия подкреплены конкретными действиями и конкретными возможностями. Первое - мы все знаем, и это достаточно публичная информация, что президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, результатом такогоо диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями.

"Такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения Президент вскоре направит Генеральному секретарю, и всем столицы, все страны Альянса будут их изучать", - отметила вице-премьер.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Как сообщал УНН, Украина надеется получить ПДЧ в следующем году на саммите НАТО.