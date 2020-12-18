Зеленський направить НАТО пропозиції до формату розширеного партнерства з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передасть всім країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у програмі з розширених можливостей. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на онлайн-конференції послів, передає кореспондент УНН.
"Наші дії підкріплені конкретними діями і конкретними спроможностями. Перше – ми всі знаємо, і це достатньо публічна інформація, що Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО", - сказала Стефанішина.
З її слів, результатом такогоо діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера з розширених можливостей.
"Такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватися надалі. Такі пропозиції Президент незабаром направить Генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - зазначила віце-прем'єр.
Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО.
Як повідомляв УНН, Україна сподівається отримати ПДЧ наступного року на саміті НАТО.