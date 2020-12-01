Таран: Україна сподівається отримати ПДЧ наступного року на саміті НАТО

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", — заявив Таран.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство у НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство у НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", — наголосив міністр.

Як повідомлялося, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.

Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Це дає Україні певні переваги, перелік яких надали в офісі Стефанішиної.