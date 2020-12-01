Таран: Україна сподівається отримати ПДЧ наступного року на саміті НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна чітко окреслює свої амбіції отримати План дій щодо членства у НАТО і сподівається на всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу у 2021 році. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", — заявив Таран.
За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство у НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України.
"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство у НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", — наголосив міністр.
Як повідомлялося, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.
Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Це дає Україні певні переваги, перелік яких надали в офісі Стефанішиної.