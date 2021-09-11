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Зеленский наградил украинских деятелей физкультуры и спорта

Зеленский наградил украинских деятелей физкультуры и спорта

Киев  •  УНН

 • 22052 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 467/2021 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта”, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Согласно документу, за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность орденом “За заслуги” II степени награжден одного человека, еще трое спортсменов получили орден “За заслуги” III степени . Также трое человек награждены медалью “За труд и доблесть”.

Кроме того, трем деятелям физкультуры и спорта присвоены почетные звания “Заслуженный экономист Украины”, “Заслуженный врач Украины” и “Заслуженный юрист Украины”, а 26 человек удостоены звания “Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины”.

С полным текстом Указа № 467/2021 можно ознакомиться по ссылке.

Также, согласно указу Президента № 468/2021 по случаю 30-летия создания Национального олимпийского комитета Украины 26 человек награждены орденами и медалями за значительный личный вклад в развитие олимпийского движения в Украине и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность. Еще семеро получили почетные звания.

С полным текстом Указа № 468/2021 можно ознакомиться по ссылке.

Ранее

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев с двухдневным рабочим визитом 11-12 сентября прибыл президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, между тем Глава государства — снова заговорил о проведении Олимпийских игр.

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