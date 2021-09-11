Зеленський нагородив українських діячів фізкультури та спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 467/2021 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту”, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.
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Згідно з документом, за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність орденом “За заслуги” ІІ ступеня нагороджено одну особу, ще троє спортсменів отримали орден “За заслуги” ІІІ ступеня. Також трьох осіб нагороджено медаллю “За працю і звитягу”.
Крім того, трьом діячам фізкультури і спорту присвоєні почесні звання “Заслужений економіст України”, “Заслужений лікар України” та “Заслужений юрист України”, а 26 осіб удостоєні звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”.
З повним текстом Указу № 467/2021 ви можете ознайомитися за посиланням.
Також, згідно з указом Президента № 468/2021 з нагоди 30-річчя створення Національного олімпійського комітету України 26 осіб нагороджені орденами та медалями за значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні та багаторічну плідну професійну діяльність. Ще семеро отримали почесні звання.
З повним текстом Указу № 468/2021 ви можете ознайомитися за посиланням.
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На запрошення Президента України Володимира Зеленського до Києва з дводенним робочим візитом 11-12 вересня прибув президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах, тим часом Глава держави — знову заговорив про проведення Олімпійських ігор.