До України прибув з візитом президент МОК Томас Бах. Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Візит Томаса Баха

“У програмі перебування головного олімпійця світу участь в урочистій церемонії з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету України, що пройде у Національному палаці мистецтв „Україна“, зустріч з Главою держави та відвідання столичного урбан парку, а також головної олімпійської бази в Конча-Заспі, де в рамках державної програми „Велике будівництво“ триває зведення спортивної інфраструктури”, — повідомили у НОК України.

Також Томас Бах разом з президентом НОК України Сергієм Бубкою зустрінеться з видатними олімпійцями країни та відвідає тренування українських спортсменів.

12 вересня заплановані урочистості до ювілею НОК України за участю глави МОК та керівництва держави.

Олімпійські ігри в Україні?

“Частина нашої розмови буде стосуватися майбутнього України, скільки потрібно всього зробити Україні, щоб наблизити можливість нашої держави і стати країною, яка буде зустрічати Олімпійські ігри. Дуже хочеться, щоб ми були такою країною ”, - заявив Зеленський під час відкриття спортивного парку на ВДНГ у Києві.

Що казав про Олімпійські ігри Зеленський раніше?

Ще влітку 2019 року Зеленський заявив, що Україна повинна провести Олімпійські ігри. Тоді він зазначив, що: “Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними”.

“Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об’єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти”, — сказав Зеленський.

Восени 2019 року та на початку 2020-го така ідея набула нових “обрисів” — провести Олімпійські ігри разом з Білоруссю, щоправда — далі цей проект відпав через придушення протестів у Білорусі та ескалацію відносин Києва та Мінська.

У січні 2021 року міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю “Суспільне Спорт” заявив, що Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році.