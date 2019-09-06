Лукашенко: Білорусь могла б спільно з РФ або Україною провести і Олімпіаду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Білорусь могла б спільно з Росією або Україною провести і Олімпіаду. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам в Бресті, пише УНН з посиланням на місцеве агентство БелТА.
Глава Білорусі зазначив проведення в країні масштабних спортивних форумів, в тому числі II Європейських ігор, легкоатлетичного матчу Європа — США, належить також спільний з Латвією чемпіонат світу з хокею і інші змагання.
“Звичайно, нам важко змагатися з гігантами (великими країнами), але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об’єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. В Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут в основному річну провести — в Білорусі — за допомогою росіян або українців. У них є об’єкти, яких нам не вистачає”, — сказав Олександр Лукашенко.
Глава держави підкреслив, що країні вигідно проводити великі спортивні змагання: “Потихеньку ми теж вчимося. І приймати гостей. Це не в збиток, це обличчя країни, імідж. Провідні канали купили права на трансляцію з цих ігор (II Європейських ігор)”.
Як писав УНН, Краків може провести референдум і відмовитися від проведення III Європейських ігор.