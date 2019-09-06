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Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с РФ или Украиной провести и Олимпиаду

Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с РФ или Украиной провести и Олимпиаду

Киев  •  УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Бресте, пишет УНН со ссылкой на местное агентство БелТА.

Глава Беларуси отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа — США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

“Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает”, — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что стране выгодно проводить крупные спортивные состязания: “Потихоньку мы тоже учимся. И принимать гостей. Это не в убыток, это лицо страны, имидж. Ведущие каналы купили права на трансляцию с этих игр (II Европейских игр)”.

Как писал УНН, Краков может провести референдум и отказаться от проведения III Европейских игр.

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