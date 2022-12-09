Зеленский на церемонии Time: давайте сделаем все, чтобы дух Украины победил

Цитата

"Это честь для меня – представлять борьбу украинцев и дух Украины. Это дух свободы, который отзывается в душах стольких людей по всему миру. Истории героев, которые воюют за независимость – это и ваши истории. То, что вдохновляет на всех континентах – борцы за свободу, которые могут не иметь ничего, кроме смелости, чтобы побеждать тех, кто имеет бронированные машины и опыт репрессий. Смелость, свободолюбие, солидарность, креативность и целеустремленность в этом году объединили мир цветами нашего национального флага и достижениями наших людей. Это дух свободного мира. И давайте сделаем все, чтобы наш дух победил!" – сказал Зеленский.

Напомним

Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Владимира Зеленского и "дух Украины".