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Зеленский на церемонии Time: давайте сделаем все, чтобы дух Украины победил

Киев • УНН

 • 691186 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии объявления выдающихся людей и событий 2022 года по версии журнала Time призвал мир сделать все, чтобы дух Украины победил, передает УНН.

Цитата

"Это честь для меня – представлять борьбу украинцев и дух Украины. Это дух свободы, который отзывается в душах стольких людей по всему миру. Истории героев, которые воюют за независимость – это и ваши истории. То, что вдохновляет на всех континентах – борцы за свободу, которые могут не иметь ничего, кроме смелости, чтобы побеждать тех, кто имеет бронированные машины и опыт репрессий. Смелость, свободолюбие, солидарность, креативность и целеустремленность в этом году объединили мир цветами нашего национального флага и достижениями наших людей. Это дух свободного мира. И давайте сделаем все, чтобы наш дух победил!" – сказал Зеленский.

Напомним

Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Владимира Зеленского и "дух Украины".

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