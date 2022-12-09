Зеленський на церемонії Time: давайте зробимо все, щоб дух України переміг

Цитата

"Це честь для мене – представляти боротьбу українців і дух України. Це дух свободи, який відгукується в душах стількох людей по всьому світу. Історії героїв, які воюють за незалежність – це й ваші історії. Те, що надихає на всіх континентах – борці за свободу, які можуть не мати нічого, окрім сміливості, щоб перемагати тих, хто має броньовані машини й досвід репресій. Сміливість, волелюбність, солідарність, креативність і цілеспрямованість цьогоріч об’єднали світ кольорами нашого національного прапора і здобутками наших людей. Це дух вільного світу. І давайте зробимо все, щоб наш дух переміг!" – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Американський журнал Time назвав людиною 2022 року президента Володимира Зеленського і "дух України".