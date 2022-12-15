Зеленский: на Донбассе продолжаются жестокие российские атаки

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“Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а поэтому физически уничтожают каждый город и деревню, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны... Единый путь, как это прекратить, — это вытеснять шаг за шагом российских террористов из нашей украинской земли. Это продолжать давление на россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам, — привлечь к ответственности за все то, что они делают. Делают против Украины, против свободы как такой”, — сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist отметил, что ситуация на востоке Украины очень тяжелая и сравнил события со Второй мировой войной.