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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23993 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський: на Донбасі тривають жорстокі російські атаки

Зеленський: на Донбасі тривають жорстокі російські атаки

Київ • УНН

 • 515701 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони... Єдиний шлях, як це припинити, — це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, — притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist зауважив, що ситуація на сході України дуже важка і порівняв події із Другою світовою війною.

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