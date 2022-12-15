Зеленський: на Донбасі тривають жорстокі російські атаки

Цитата

“Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони... Єдиний шлях, як це припинити, — це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, — притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist зауважив, що ситуація на сході України дуже важка і порівняв події із Другою світовою війною.