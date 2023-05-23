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Испания не может поставлять Украине истребители F-16 - Минобороны

Киев • УНН

 • 574070 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания не может предоставить Украине истребители F-16, поскольку нет такого типа реактивных самолетов, но остается преданной поддержке Киева, пишет УНН со ссылкой на 21st century chronicle.

Цитата

«Мы поддерживаем Украину, и мы будем продолжать поддерживать Украину, потому что мы считаем, что мы должны быть и оставаться едиными, но у Испании пока нет F-16», – сказала министерка обороны.

Детали

Маргарита Роблес перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе добавила, что хотя Испания подготовила более тысячи украинских военных и ряда медиков, Мадрид нет ресурсов для обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16.

Дополнение

Ранее в тот день верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что программа подготовки F-16 уже началась в ряде европейских стран.

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