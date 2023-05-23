Іспанія не може постачати Україні винищувачі F-16 - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія не може надати Україні винищувачі F-16, оскільки не має такого типу реактивних літаків, але залишається відданою підтримці Києва, пише УНН з посиланням на 21st century chronicle.
Цитата
«Ми підтримуємо Україну, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що ми вважаємо, що ми повинні бути і залишатися єдиними, але Іспанія наразі не має F-16», – сказала міністерка оборони.
Деталі
Маргарита Роблес перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі додала, що хоча Іспанія підготувала понад тисячу українських військових і низку медиків, Мадрид немає ресурсів для навчання українських пілотів використанню винищувачів F-16.
Доповнення
Раніше того ж дня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що програма підготовки F-16 вже почалася в ряді європейських країн.