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Іспанія не може постачати Україні винищувачі F-16 - Міноборони

Іспанія не може постачати Україні винищувачі F-16 - Міноборони

Київ • УНН

 • 574073 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія не може надати Україні винищувачі F-16, оскільки не має такого типу реактивних літаків, але залишається відданою підтримці Києва, пише УНН з посиланням на 21st century chronicle.

Цитата 

«Ми підтримуємо Україну, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що ми вважаємо, що ми повинні бути і залишатися єдиними, але Іспанія наразі не має F-16», – сказала міністерка оборони. 

Деталі 

Маргарита Роблес перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі додала, що хоча Іспанія підготувала понад тисячу українських військових і низку медиків, Мадрид немає ресурсів для навчання українських пілотів використанню винищувачів F-16.

Доповнення 

Раніше того ж дня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що програма підготовки F-16 вже почалася в ряді європейських країн.

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