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Актуальное
Зеленский хочет провести досрочные парламентские выборы - Кириленко

Зеленский хочет провести досрочные парламентские выборы - Кириленко

Киев  •  УНН

 • 15914 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский намерен провести досрочные парламентские выборы. Об этом Кириленко написал в Twitter после заявления новоизбранного президента о проведении инаугурации 19 мая, передает УНН.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов. Даже если и так, все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное - так российская агрессия или "гражданский конфликт"? Избежать ответов уже не удастся", - отметил вице-премьер.

В то же время, Владимир Зеленский сегодня, 4 мая, после заседания с председателями парламентских фракций отметил, что пока рано говорить об этом вопросе.

"Рано об этом говорить, еще нет полномочий. Как только получу полномочия, смогу дать ответ на этот вопрос", - сказал он.

Напомним, сегодня в 15:00 новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для встречи с председателями парламентских фракций, а также спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Перед началом диалога Зеленский рассказал журналистам, что будет настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.

Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано проект постановления о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом, 19 мая.

Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться

— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 травня 2019 р.

Украинские Национальные Новости

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