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Зеленський хоче провести дострокові парламентські вибори - Кириленко

Зеленський хоче провести дострокові парламентські вибори - Кириленко

Київ • УНН

 • 15915 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко вважає, що новообраний президент Володимир Зеленський має намір провести дострокові парламентські вибори. Про це Кириленко написав у Twitter після заяви новообраного президента про проведення інавгурації 19 травня, передає УНН.

"Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне – так російська агресія чи "громадянський конфлікт"? Уникнути відповідей вже не вдасться", - зазначив віце-прем'єр.

Водночас, Володимир Зеленський сьогодні, 4 травня, після засідання з головами парламентських фракцій зазначив, що наразі рано говорити про це питання.

"Зарано про це говорити, ще не маю повноважень. Як тільки отримаю повноваження, зможу дати відповідь на це питання", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні о 15:00 новообраний президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради для зустрічі з головами парламентських фракцій, а також спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Перед початком діалогу Зеленський розповів журналістам, що наполягатиме на проведенні своєї інавгурації 19 травня.

Раніше у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом, 19 травня.

Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться

— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 травня 2019 р.

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