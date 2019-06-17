Зеленский хочет бороться с коррупцией с помощью современных технологий

"Для меня вся эта история, все эти инновации, очень близки, потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией, но я понимаю, что борьба с коррупцией это, во-первых, инновации и диджитал. Наша идея, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем очень мощных молодых людей, со светлым взглядом, как у вас, и работаем над этой программой. Я думаю, у нас получится это сделать", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

Напомним, сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.