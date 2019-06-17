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Зеленський хоче боротися з корупцією за допомогою сучасних технологій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде боротися проти корупції за допомогою сучасних технологій. Про це він сказав під час відвідання стартап-інкубатора у Парижі, передає кореспондент УНН.

Зеленський хоче боротися з корупцією за допомогою сучасних технологій

"Для мене вся ця історія, всі ці інновації, дуже близькі, тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією, але я розумію, що боротьба з корупцією це, по-перше, інновації і діджитал. Наша ідея, щоб зробити "країну в смартфоні", і наразі ми збираємо дуже потужних молодих людей, зі світлим поглядом, як у вас, та працюємо над цією програмою. Я думаю, у нас вийде це зробити", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".

Нагадаємо, сьогодні Президент України прибув з візитом до Парижа.

Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.

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