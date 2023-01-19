Зеленский и Кулеба поблагодарили за принятие Европарламентом резолюции о создании спецтрибунала для рф

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“Я благодарен членам Европарламента за принятие постановления о создании Специального трибунала в отношении преступлений агрессии против Украины. Важный шаг к правовому механизму привлечения к ответственности российского руководства и предотвращения таких преступлений в будущем”, – написал Кулеба в своем Twitter.

Детали

В то же время, Президент Владимир Зеленский призвал всех партнеров поддержать трибунал.

“Приветствую принятие резолюции Европарламентом о создании специального трибунала в отношении преступлений агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить”, – написал он.

Дополнение

Депутаты Европарламента настаивают на создании специального трибунала для наказания за преступления россии в войне против Украины. Соответствующую резолюцию Европарламент принял 19 января.