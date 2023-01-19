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Зеленський і Кулеба подякували за ухвалення Європарламентом резолюції про створення спецтрибуналу для рф

Київ • УНН

 • 793558 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякували Європейському парламенту за ухвалення резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, передає УНН.

Зеленський і Кулеба подякували за ухвалення Європарламентом резолюції про створення спецтрибуналу для рф

Цитата

“Я вдячний членам Європарламенту за ухвалення постанови про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Важливий крок до правового механізму притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому”, – написав Кулеба у своєму Twitter.

Деталі

Водночас, Президент Володимир Зеленський закликав всіх партнерів підтримати трибунал.

“Вітаю ухвалення резолюції Європарламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав він.

Доповнення

Депутати Європарламенту наполягають на створенні спеціального трибуналу для покарання за злочини росії у війні проти України. Відповідну резолюцію Європарламент ухвалив 19 січня.

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