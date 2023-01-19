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Війна в Україні: Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для покарання за злочини росії

Київ • УНН

 • 1167288 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Депутати Європарламенту наполягають на створенні спеціального трибуналу для покарання за злочини росії у війні проти України. Відповідну резолюцію Європарламент ухвалив 19 січня, пише УНН.

Війна в Україні: Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для покарання за злочини росії

Цитата

"У резолюції, ухваленій у четвер, депутати Європарламенту вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво росії за злочин агресії проти України", - ідеться у повідомленні ЄП за підсумками голосування.

Деталі

Європарламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права. Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва росії та її союзників.

Створення трибуналу, стверджують депутати Європарламенту, заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він не може розслідувати злочин агресії, коли він стосується України.

"Зазначаючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще потрібно буде визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише щодо володимира путіна та політичного та військового керівництва рф, але також олександра лукашенка та його поплічників у білорусі", - ідеться у повідомленні.

Вони також наголошують, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Українські та міжнародні органи повинні отримати підтримку у забезпеченні доказів, які будуть використовуватись у майбутньому.

Європарламент твердо переконаний, що створення спеціального трибуналу надішле дуже чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті про те, що президент путін і керівництво рф в цілому можуть бути засуджені за злочин агресії в Україні. Члени Європарламенту зазначають, що для росії під керівництвом путіна більше неможливо повернутися до ведення справ із Заходом, "як зазвичай".

Резолюція була ухвалена 472 голосами, з 19 "проти" при 33 тих, хто утримався.

Доповнення

Для перемоги у війні з росією Україні необхідні сучасна зброя, зокрема танки та артилерія, посилення санкційного тиску на москву та створення міжнародного трибуналу щодо російських воєнних злочинів, заявив Президент Володимир Зеленський.

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