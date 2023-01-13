Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав основні складові для перемоги України над росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Для перемоги у війні з росією Україні необхідні сучасна зброя, зокрема танки та артилерія, посилення санкційного тиску на москву та створення міжнародного трибуналу щодо російських воєнних злочинів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Литви, передає УНН.
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Він наголосив на необхідних оборонних рішеннях, які дадуть Збройним Силам України можливість відкинути російську армію з території України. І це стосується передусім сучасних танків і ефективної артилерії.
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"Це стосується, передусім, сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав Президент.
Зеленський також додав, що коли реваншисти з теперішньої москви опиняться під справедливим судом, це буде історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися зламати нашу свободу.
Доповнення
Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту у Львів заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.