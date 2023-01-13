Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав основні складові для перемоги України над росією

Деталі

Він наголосив на необхідних оборонних рішеннях, які дадуть Збройним Силам України можливість відкинути російську армію з території України. І це стосується передусім сучасних танків і ефективної артилерії.

Цитата

"Це стосується, передусім, сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав Президент.

Зеленський також додав, що коли реваншисти з теперішньої москви опиняться під справедливим судом, це буде історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися зламати нашу свободу.

Доповнення

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту у Львів заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.