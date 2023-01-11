Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки – Науседа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки. Про це заявив голова держави Гітанас Науседа на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН.
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“Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі”, – заявив Науседа, не уточнюючи, про які саме установки йдеться.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.
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