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Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки – Науседа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки. Про це заявив голова держави Гітанас Науседа на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН.

Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки – Науседа

Цитата

“Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі”, – заявив Науседа, не уточнюючи, про які саме установки йдеться.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.

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