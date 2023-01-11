Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки - Науседа

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“Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и некоторые зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе”, – заявил Науседа, не уточняя, о каких именно установках идет речь.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

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