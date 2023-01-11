Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки - Науседа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Об этом заявил глава государства Гитанас Науседа на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН.
Цитата
“Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и некоторые зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе”, – заявил Науседа, не уточняя, о каких именно установках идет речь.
Дополнение
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове встретились президенты Украины, Польши и Литвы - канцелярия Дуды