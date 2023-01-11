У Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви - канцелярія Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Львові зустрілися президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа. Про це повідомляє у Twitter канцелярія польського президента, пише УНН.
Цитата
"Львів. Зустріч лідерів Люблінського трикутника", - ідеться у повідомленні.
За підсумками зустрічі з заявами для преси виступили президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський та Литви Гітанас Науседа.
Також вказано, що президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
#Lwów. Spotkanie przywódców państw Trójkąta Lubelskiego - @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa i @GitanasNauseda. pic.twitter.com/nIaCWgQbvn— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.
pic.twitter.com/c9k8V0QI7C
Доповнення
Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з польским колегою Анджеєм Дудою у Львові.