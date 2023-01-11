У Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви - канцелярія Дуди

Цитата

"Львів. Зустріч лідерів Люблінського трикутника", - ідеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі з заявами для преси виступили президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський та Литви Гітанас Науседа.

Також вказано, що президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

#Lwów. Spotkanie przywódców państw Trójkąta Lubelskiego - @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa i @GitanasNauseda. pic.twitter.com/nIaCWgQbvn

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

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Доповнення

Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з польским колегою Анджеєм Дудою у Львові.