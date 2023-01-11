Во Львове встретились президенты Украины, Польши и Литвы - канцелярия Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львове встретились президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает в Twitter канцелярия польского президента, пишет УНН.
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"Львов. Встреча лидеров Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.
По итогам встречи с заявлениями для прессы выступили президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа.
Также указано, что президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.
#Lwów. Spotkanie przywódców państw Trójkąta Lubelskiego - @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa и @GitanasNauseda. pic.twitter.com/nIaCWgQbvn— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 11 января 2023
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.
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Дополнение
Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове.