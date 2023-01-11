Во Львове встретились президенты Украины, Польши и Литвы - канцелярия Дуды

Цитата

"Львов. Встреча лидеров Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

По итогам встречи с заявлениями для прессы выступили президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа.

Также указано, что президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

#Lwów. Spotkanie przywódców państw Trójkąta Lubelskiego - @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa и @GitanasNauseda. pic.twitter.com/nIaCWgQbvn

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

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Дополнение

Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове.