Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал основные составляющие для победы Украины над россией

Детали

Он отметил необходимые оборонные решения, которые дадут Вооруженным Силам Украины возможность отбросить российскую армию с территории Украины. И это касается прежде всего современных танков и эффективной артиллерии.

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"Это касается, прежде всего, современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал Президент.

Зеленский также добавил, что когда реваншисты из нынешней москвы окажутся под справедливым судом, это будет историческим наказанием и для тех реваншистов, которые поколения назад пытались сломать нашу свободу.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита во Львов заявил, что Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.