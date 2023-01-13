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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал основные составляющие для победы Украины над россией

Киев • УНН

 • 420169 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Для победы в войне с рф Украине необходимо современное оружие, в частности танки и артиллерия, усиление санкционного давления на москву и создание международного трибунала по российским военным преступлениям. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Литвы, передает УНН.

Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал основные составляющие для победы Украины над россией

Детали

Он отметил необходимые оборонные решения, которые дадут Вооруженным Силам Украины возможность отбросить российскую армию с территории Украины. И это касается прежде всего современных танков и эффективной артиллерии.

Цитата

"Это касается, прежде всего, современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал Президент.

Зеленский также добавил, что когда реваншисты из нынешней москвы окажутся под справедливым судом, это будет историческим наказанием и для тех реваншистов, которые поколения назад пытались сломать нашу свободу.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита во Львов заявил, что Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.

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