Война в Украине: Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала для наказания за преступления россии

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"В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии за преступление агрессии против Украины", - говорится в сообщении ЕП после голосования.

Детали

Европарламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства россии и ее союзников.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

"Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен иметь юрисдикцию для расследования не только в отношении владимира путина и политического и военного руководства рф, но также александра лукашенко и его приспешников в беларуси", - говорится в сообщении.

Они также отмечают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем.

Европарламент твердо убежден, что создание специального трибунала пришлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент путин и руководство россии в целом могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине. Члены Европарламента отмечают, что для россии под руководством путина больше невозможно вернуться к ведению дел с Западом, "как обычно".

Резолюция была принята 472 голосами, с 19 "против" при 33 воздержавшихся.

Дополнение

Для победы в войне с россией Украине необходимо современное оружие, в том числе танки и артиллерия, усиление санкционного давления на москву и создание международного трибунала по российским военным преступлениям, заявил Президент Владимир Зеленский.