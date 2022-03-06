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Зеленский и Джонсон согласовали следующие совместные шаги по противодействию российской агрессии

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ядерный терроризм России, дальнейшее усиление санкций против РФ и следующие совместные шаги, передает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие совместные шаги", - написал он в Twitter в воскресенье.

Детали

Пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что во время разговора с Зеленским Джонсон подчеркнул, что британский народ полностью поддерживает украинцев. Также премьер сказал, что "международная поддержка и восхищение президентом Зеленским и всей Украиной растет изо дня в день".

Также лидеры обсудили план премьер-министра из шести пунктов для задачи поражения РФ, потребности Вооруженных сил Украины, ухудшения гуманитарной ситуации в Украине из-за атак России и нарушения режима прекращения огня. Джонсон обязался работать с партнерами для дальнейшего обеспечения Украины оборонной техникой.

Напомним

Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским.

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