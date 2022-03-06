Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорив ядерний тероризм Росії, подальше посилення санкцій проти РФ та наступні спільні кроки, передає УНН із посиланням на Twitter глави держави.
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"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він у Twitter у неділю.
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Пресслужба уряду Великої Британії повідомила, що під час розмови із Зеленским Джонсон наголосив, що британський народ повністю підтримує українців. Також прем'єр сказав, що "міжнародна підтримка й захоплення президентом Зеленським і всією Україною зростає день у день".
Також лідери обговорили план прем'єр-міністра з шести пунктів для завдання поразки РФ, потреби Збройних сил України, погіршення гуманітарної ситуації в Україні через атаки Росії та порушення режиму припинення вогню. Джонсон зобов'язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення України оборонною технікою.
Нагадаємо
Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським.