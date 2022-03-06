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Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії російській агресії

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії російській агресії

Київ • УНН

 • 165909 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорив ядерний тероризм Росії, подальше посилення санкцій проти РФ та наступні спільні кроки, передає УНН із посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він у Twitter у неділю.

Деталі

Пресслужба уряду Великої Британії повідомила, що під час розмови із Зеленским Джонсон наголосив, що британський народ повністю підтримує українців. Також прем'єр сказав, що "міжнародна підтримка й захоплення президентом Зеленським і всією Україною зростає день у день".

Також лідери обговорили план прем'єр-міністра з шести пунктів для завдання поразки РФ, потреби Збройних сил України, погіршення гуманітарної ситуації в Україні через атаки Росії та порушення режиму припинення вогню. Джонсон зобов'язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення України оборонною технікою.

Нагадаємо 

Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським.

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