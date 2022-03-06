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Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським

Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським

Київ • УНН

 • 231514 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після розмови із президентом Росії Володимиром Путіним порозмовляв з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Макрона.

Цитата 

"Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії.

J'ai parlé aujourd'hui au Président Poutine puis au Président Zelensky. Nous engageons un travail pour préserver l'intégrité des installations nucléaires civiles de l'Ukraine, en plus des exigences prioritaires portées à la Russie : cessez-le-feu et protection des civils.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 6, 2022

Українські Національні Новини

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