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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 543 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ядерний тероризм РФ та вступ України в ЄС: Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії

Ядерний тероризм РФ та вступ України в ЄС: Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії

Київ • УНН

 • 154483 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії вторгнення Росії та розгляд зявки України на вступ в Євросоюз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Обговорив з прем'єр-міністром Італії МаріоДрагі перебіг протидії загарбницькій агресії. Повідомив про злочинні дії РФ проти цивільних, про ядерний тероризм. Порушив питання підтримки України та розгляду нашої заявки на членство в Євросоюзі", — напсиав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко, виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін надіслали до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша, генерального секретаря ОБСЄ Хельги Марії Шмід, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн листа із закликом зробити все можливе для запобігання ядерної катастрофи світового масштабу. 

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