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Зеленский поручил правительству предотвратить распространение коронавируса

Киев • УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабмину ряд задач с целью предотвращения коронавируса в Украине, в частности, разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поручил правительству предотвратить распространение коронавируса

"В связи с объявлением ВОЗ чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

Кроме того, Президент дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

"Также Глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Минздрава, но и МВД, Минобороны, Минобразования, Миниинфраструктуры и ряда других служб и организаций", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

Напомним, посольство Украины в Китайской народной республике сообщило, что по состоянию на 30 января, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавируса на территории Китая граждан Украины нет.

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