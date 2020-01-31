Зеленський доручив уряду запобігти поширенню коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив Кабміну низку завдань з метою запобігання коронавірусу в Україні, зокрема, розробити національний плану протиепідемічних заходів реагування на поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У зв’язку з оголошенням ВООЗ надзвичайного стану міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу поставив низку завдань Кабінету Міністрів України з метою посилення заходів із недопущення потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні", - зазначив Зеленський.
За його словами, ситуація з розповсюдженням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.
Окрім того, Президент дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету міністрів, створивши відповідну робочу групу.
"Також Глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише МОЗ, а й МВС, Міноборони, МОН, Мініінфраструктури та низки інших служб і організацій", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.
Нагадаємо, посольство України у Китайській народній республіці повідомило, що станом на 30 січня, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу на території Китаю громадян України немає.