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Зеленский поручил Кабмину создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Зеленский поручил Кабмину создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Киев  •  УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию последствий пожара в Одесской психиатрической больницы №1, где умерли 6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", говорится в сообщении президента.

Напомним, шесть человек погибли из-за пожара в одесской психиатрической больнице.

По данным полиции, в настоящее время в больницах находится 41 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По неуточненным данным, одна из погибших медсестра больницы.

10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.

На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, среди них - три сотрудника больницы.

К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством пожарной безопасности). Причина пожара пока неизвестна.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 червня 2019 р.

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