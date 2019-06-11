Зеленский поручил Кабмину создать комиссию по расследованию пожара в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию последствий пожара в Одесской психиатрической больницы №1, где умерли 6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в Twitter.
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", говорится в сообщении президента.
Напомним, шесть человек погибли из-за пожара в одесской психиатрической больнице.
По данным полиции, в настоящее время в больницах находится 41 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.
По неуточненным данным, одна из погибших медсестра больницы.
10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.
На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, среди них - три сотрудника больницы.
К тушению привлекалось 57 чел. л/с и 12 ед. техники.
Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством пожарной безопасности). Причина пожара пока неизвестна.
Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 червня 2019 р.