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Зеленський доручив Кабміну створити комісію з розслідування пожежі в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування наслідків пожежі в Одеській психіатричній лікарні №1, де померли 6 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку президента Володимира Зеленського у Twitter.

"Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні. За неуточненими даними, одна з загиблих медсестра лікарні.

10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 на площі 500 кв. метрів. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

За даними поліції, наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані.

Площа пожежі – 500 квадратних метрів. На момент загорання у відділенні медичного центру перебувала 51 людина, серед них – три співробітники лікарні.

До гасіння залучалося 57 осіб о/с та 12 од. техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки). Причина пожежі наразі невідома.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 червня 2019 р.

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