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Зеленский к ЕС: наша общая победа зависит от нашего с вами сотрудничества

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Совместная победа Украины и ЕС напрямую зависит от совместного сотрудничества. В частности, нужны постоянно новые оборонные и дипломатические, экономические и санкционные, политические и интеграционные шаги. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодняшнюю встречу – выездное заседание в Украине Совета по иностранным делам Евросоюза – мы рассматриваем не только как весомое проявление солидарности с Украиной, но и как новый шаг на усиление нашей Европы, что добавляет Европе лидерства и инициативы. Очень важно, чтобы мы все сейчас могли делать именно такие шаги в каждой сфере – шаги вперед, – ни в чем не останавливаясь. Добавляя Европе активности, добавляя лидерства. Нужны постоянно новые оборонные и дипломатические, политические и интеграционные, экономические и санкционные шаги, которые будут делать сильнее наши общие позиции. Чем больше будет нашей активности, нашего лидерства, наших инициатив, тем меньше будет шансов у россии на адаптацию к нашему давлению», - сказал Зеленский, слова которого приводят в ОП.

Он отметил, что россия по собственной воле стала антиевропейской силой, которая терроризирует и пытается подорвать все основы стабильной и мирной жизни в Европе.

«Большинство кризисов, которые переживает наш континент, так или иначе спровоцированы или подогреты россией. Это должно прекратиться. Следовательно, россия должна проиграть. Итак, мы с вами должны оказывать давление. Постоянно оказывать давление. Постоянно приближать время безопасности для Европы», - отметил Зеленский.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что историческую встречу министров иностранных дел ЕС созвали в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС, чтобы выразить солидарность и поддержку украинскому народу.

Украинские Национальные Новости

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