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Зеленський до ЄС: наша спільна перемога залежить від нашої з вами співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Спільна перемога України та ЄС прямо залежить від спільної співпраці. Зокрема, потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, економічні та санкційні, політичні та інтеграційні кроки. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогоднішню зустріч – виїзне засідання в Україні Ради у закордонних справах Євросоюзу – ми розглядаємо не лише як вагомий прояв солідарності з Україною, але і як новий крок на посилення нашої Європи, що додає Європі лідерства та ініціативи. Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити саме такі кроки в кожній сфері – кроки вперед, – ні в чому не зупиняючись. Додаючи Європі активності, додаючи лідерства. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у росії на адаптацію до нашого тиску», - сказав Зеленський, слова якого наводять в ОП.

Він зазначив, що росія з власної волі стала антиєвропейською силою, яка тероризує та намагається підірвати всі основи стабільного й мирного життя у Європі.

«Більшість криз, які переживає наш континент, так чи інакше спровоковані або підігріті росією. Це має припинитись. Отже, росія повинна програти. Отже, ми з вами маємо тиснути. Постійно тиснути. Постійно наближати час безпеки для Європи», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС скликали в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС, щоби висловити солідарність та підтримку українському народу.

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