Зеленский: для восстановления Украины нужны сотни миллиардов долларов

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“Три года назад в Торонто я говорил о восстановлении Донбасса. И для этого мы собрали тогда сотни инвесторов, компаний из всего мира прямо на Донбассе и провели соответствующий форум в Мариуполе. Три года спустя этого города фактически не существует. Оно стерто с лица земли. В 2019 году мы говорили об восстановлении на востоке Украины. По предварительному расчету, для этого потребовалось около 10 миллиардов долларов. Тогда эта цифра казалась шокирующей. Три года спустя она выросла в раза, и теперь мы нуждаемся в сотнях миллиардов долларов для восстановления”, — отметил Зеленский.

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В онлайн-общении с президентом Украины приняли участие представители десяти ведущих вузов Канады: Торонтского университета, Университета Калгари, Саскачеванского университета, Монреальского университета, Университета Альберты, Университета острова Принца Эдварда, Western University, Университета Квинз University и Dalhousie University. Также несколько канадских вузов присоединились к онлайн-трансляции мероприятия в YouTube.

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