Зеленський: для відбудови України потрібні сотні мільярдів доларів

Цитата

“Три роки тому у Торонто я говорив про відновлення Донбасу. І для цього ми зібрали тоді сотні інвесторів, компаній з усього світу прямо на Донбасі і провели відповідний форум у Маріуполі. Три роки потому цього міста фактично не існує. Воно стерте з лиця землі. У 2019 році ми говорили про відбудову на сході України. За попереднім розрахунком, для цього потрібно було близько 10 мільярдів доларів. Тоді ця цифра здавалася шокуючою. Три роки потому вона зросла у рази, і тепер ми потребуємо сотні мільярдів доларів для відновлення”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

В онлайн-спілкуванні з президентом України взяли участь представники десяти провідних вишів Канади: Торонтського університету, Університету Калгарі, Саскачеванського університету, Монреальського університету, Університету Альберти, Університету острова Принца Едварда, Western University, Університету Квінз, University of Waterloo/Wilfrid Laurier University та Dalhousie University. Також кілька канадських вишів долучилися до онлайн-трансляції заходу в YouTube.

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