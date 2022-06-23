Зеленський: для відбудови України потрібні сотні мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Три роки тому на відновлення Донбасу було потрібно близько 10 млрд доларів, тепер для відбудови України потрібні сотні мільярдів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами канадських вишів, передає УНН.
Цитата
“Три роки тому у Торонто я говорив про відновлення Донбасу. І для цього ми зібрали тоді сотні інвесторів, компаній з усього світу прямо на Донбасі і провели відповідний форум у Маріуполі. Три роки потому цього міста фактично не існує. Воно стерте з лиця землі. У 2019 році ми говорили про відбудову на сході України. За попереднім розрахунком, для цього потрібно було близько 10 мільярдів доларів. Тоді ця цифра здавалася шокуючою. Три роки потому вона зросла у рази, і тепер ми потребуємо сотні мільярдів доларів для відновлення”, — зазначив Зеленський.
Доповнення
В онлайн-спілкуванні з президентом України взяли участь представники десяти провідних вишів Канади: Торонтського університету, Університету Калгарі, Саскачеванського університету, Монреальського університету, Університету Альберти, Університету острова Принца Едварда, Western University, Університету Квінз, University of Waterloo/Wilfrid Laurier University та Dalhousie University. Також кілька канадських вишів долучилися до онлайн-трансляції заходу в YouTube.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: ми вже здивували світ, ми точно переможемо