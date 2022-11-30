Зеленский: около 6 миллионов абонентов отключены от электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей и в Киеве отключены от электричества. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.
"Энергетики и коммунальщики, наши все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - сказал он.
Президент Украины отметил, что очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.
"Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", - сказал Зеленский.
Добавим
Киев все еще находится в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют.