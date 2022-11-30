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Зеленский: около 6 миллионов абонентов отключены от электричества

Зеленский: около 6 миллионов абонентов отключены от электричества

Киев • УНН

 • 829848 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей и в Киеве отключены от электричества. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

 

Детали

Зеленский отметил, что ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

"Энергетики и коммунальщики, наши все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - сказал он.

Президент Украины отметил, что очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", - сказал Зеленский.

Добавим 

Киев все еще находится в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют.

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