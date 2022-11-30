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Зеленський: близько 6 мільйонів абонентів відключені від електрики

Зеленський: близько 6 мільйонів абонентів відключені від електрики

Київ • УНН

 • 829848 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей та у Києві відключені від електрики. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

 

Деталі

Зеленський зазначив, що ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - сказав він.

Президент України наголосив на тому, що дуже важливо, аби люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику.

"Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.

Додамо 

Київ все ще в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють.

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