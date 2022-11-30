Зеленський: близько 6 мільйонів абонентів відключені від електрики

Деталі

Зеленський зазначив, що ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - сказав він.

Президент України наголосив на тому, що дуже важливо, аби люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику.

"Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.

Додамо

Київ все ще в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють.