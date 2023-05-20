Зеленский анонсировал важные встречи на саммите G7 в Японии

Цитата

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

После нескольких дней неопределенности относительно формата участия Главы государства в саммите G7 19 мая вечером руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что Президент Зеленский поедет на встречу лидеров государств "Группы семи" в Японии, где планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом.