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13 марта, 19:26 • 81053 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118995 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113367 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 112853 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105000 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100500 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111911 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал важные встречи на саммите G7 в Японии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные встречи на саммите стран "Группы семи" (G7) в Японии, пишет УНН.

Цитата

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

После нескольких дней неопределенности относительно формата участия Главы государства в саммите G7 19 мая вечером руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что Президент Зеленский поедет на встречу лидеров государств "Группы семи" в Японии, где планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом.

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