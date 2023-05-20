Зеленський анонсував важливі зустрічі на саміті G7 у Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі на саміті країн "Групи семи" (G7) у Японії, пише УНН.
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"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський у соцмережах.
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Після кількох днів невизначеності щодо формату участі Глави держави у саміті G7 19 травня ввечері керівник Офісі Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Президент Зеленський поїде на зустріч лідерів держав "Групи семи" у Японії, де планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.