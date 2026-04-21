Зеленский заявил об обеспечении Украины топливом на апрель и май
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подтвердил наличие необходимых объемов топлива на ближайшие два месяца. В Украине фиксируют первое снижение цен на дизель.
В Украине необходимые объемы горючего на апрель и май обеспечены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с партнерами, передает УНН.
В условиях кризиса из-за войны в Иране важно выполнить полностью договоренности по поставкам в Украину необходимых объемов горючего. На апрель и май объемы обеспечены
Напомним
В Украине по состоянию на 9 апреля 2026 года начали снижаться цены на дизельное топливо. Но тенденция пока точечная, а скорость - низкая.